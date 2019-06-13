الرئيسية | شباب و جامعات ناردين فريج تحصل على البكالوريوس في اللغتين الاسبانية والانجليزية

وطنا اليوم-عمان:حصلت ناردين فريج كريمة المغفور له بإذن الله عبدالله فريج "أبو شادي" على درجة البكالوريوس في اللغتين الاسبانية والانجليزية من كلية اللغات الاجنبية في الجامعة الاردنية بتقدير جيد جدا. وتتقدم عائلة فريج والاهل جمعيا بالتهاني القلبية لناردين،سائلين الله ان يحفظها ويوفقها وعقبال الدراسات العليا.

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