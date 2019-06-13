لقاء في عمان العربية يبحث تحويل التسويق الجامعي لقصة نجاح

وطنا اليوم-عمان:حض رئيس جامعة عمان العربية أسرة الجامعة على صناعة قصة نجاح في مجال التسويق واستقطاب الطلبة للفصلين الصيفي والاول القادمين.

ودعا رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم خلال لقائه أسرة الجامعة، ضمت أعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين، إلى العمل بروح الفريق الواحد والانخراط على مستوى الكليات والدوائر والاقسام والاعضاء في عمليتي التعليم والتعلم، والبناء على الميزة التنافسية التي تتمتع بها الجامعة الممثلة باللمسة الانسانية والتعامل الانساني مع الطلبة الجدد.

وقال الدكتور سليم إن التنافس في استقطاب الطلبة بين الجامعات تنافس شديد في ظل عدد الجامعات الكبير والمتغيرات التي طرأت على نظام التوجيهي الذي كان على نظام الفصلين وأضحى على نظام الفصل الواحد، كما ان الجامعات الخاصة في دول الخليج صار عددها كبيرا، ما يستدعي من الجميع العمل ورفع الاداء وتجويد التعليم لنتمكن من المنافسة والتسهيل من عملية القبول والتسجيل الجامعي.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تفعيل الإرشاد الاكاديمي في الكليات، والانفتاح على الطلبة الجدد والتسهيل من عملية التسجيل ولو على مستوى العمداء، والتفاعل الايجابي على مستوى منصات التواصل الاجتماعي واستثمارها في ابراز صورة الجامعة وسمعتها.

وأعلن الاستاذ الدكتور ماهر سليم عن قرارات تصب في إطار استقطاب الطلبة الوافدين ومنها المشاركة في جميع المعارض العربية.

واستمع الرئيس من المشاركين في اللقاء الدوري الذي يخصص لتشخيص احتياجات الجامعة، لاقتراحات حول وسائل زيادة التنافسية في الجامعة التي تتمتع بمميزات منها المنهاج الأكاديمي الذي يمزج بين النظري والتطبيق، والتخصصات الفريدة على مستوى الجامعات ومنها تخصص علوم الطيران.







