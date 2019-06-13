الرئيسية | شباب و جامعات أســـرة جامعة فيلادلفيا تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد

وطنا اليوم-عمان:نظمت دائرة العلاقات العامة والثقافية بالتعاون مع نادي العاملين بجامعة فيلادلفيا حفل تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ، بحضور مستشار الجامعة الأستاذ الدكتور مروان كمال ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم وبمشاركة مستشار الرئيس الأستاذ الدكتور محمد امين عواد ونائب الرئيس الأستاذ الدكتور مروان عبيدات وعمداء الكليات ومدراء الدوائر وهنأ مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية الدكتور إبراهيم بدران أسرة الجامعة بالعيد مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تعزيز أواصر التواصل الاجتماعي بين كافة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بما يعزز مفهوم الأسرة الواحدة وحرص الجامعة على الاحتفاء بكافة الأعياد والمناسبات الوطنية والاجتماعية لتعزيز الترابط بين العاملين فيها. وقد أدار الحفل الدكتور حسن الدباس رئيس نادي العاملين في الجامعة.



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