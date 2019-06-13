ذوو الطلبة الأردنيين في السودان يناشدون من أجل أبنائهم

وطنا اليوم-عمان:ناشد ذوو الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات السودانية - والعائدين لأرض الوطن، من اجل استكمال دراستهم جراء الظروف الأمنية التي يعيشها السودان الشقيق - صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ثم رئيس الحكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، النظر بعين الرعاية ومد يد العون والمساعدة لأبنائهم وبما يضمن حفظ حقوقهم ومكتسباتهم الدراسية والمالية.

وعبروا عن املهم في اتساع أفق ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما عهدوها في التعامل مع الموضوع والظروف التي عاشها ويعيشها أهالي الطلبة، مطالبين وضع أسس ورؤی عادلة تضمن عدم المساس بحقوق أبنائهم المكتسبية على مدى دراستهم في الجامعات السودانية.

راجين قبول أبنائهم لاستكمال دراستهم الجامعية في الجامعات الأردنية وإدخالهم بنص السنة الدراسية وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في خدمة وطنهم في ظل القيادة الهاشمية التي لا ولن بنظام أحد لجا اليه.