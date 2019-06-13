سابقة في الأردن .. دعاوي قضائية بحق عدد من الطلاب والطالبات

وطنا اليوم-عمان:إستياء واسع احاط بمواطنين بعد تشر جامعة خاصة لتبليغات قضائية في الصحف اليومية بعدما تحصلت الجامعة على عشرات الاحكام القضائية بحق طالبات وطلاب استحقت عليهم اقساط جامعية كما يتوقع من طبيعة المبالغ المطالب بها ، والتي نشرت في الصحف اليومية طبقا للاجراءات القضائية المتبعة في مثل هذه القضايا المالية في سابقة خطيرة ربما "تكون المرة الاولى في عهد الحكومات الاردنية التي تشهدها جامعاتنا الاردنية !!

ويطالب مواطنون من الجامعة التي هي مؤسسة تعليمية تنويرية بإتباع اساليب اخرى لتحصيل رسوم الطلبة الدراسية دون ان تحولهم الى مطاردين من التنفيذ القضائي وهم في مقتبل العمر ومراعاة ظروفهم خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الاردني.

ويرى مواطنون ان هذه الخطوة التي اقدمت عليها الجامعة ربما ستشكل عائقا في المستقبل امام التحاق طلبة جدد فيها ، خوفا من مواجهة ذات المصير الذي يواجهه عشرات الطلبة ومطاردتهم من التنفيذ القضائي خاصة الطالبات اللاتي لا تتجاوز اعمارهن العشرين عاما وتسجيل سابقة في سجلهم القضائي والامني.



