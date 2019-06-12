لا كتاب سنوي في الأردنية..والطلبة : رجعولنا الــ 35 دينار

وطنا اليوم-عمان: طالب مجموعة من طلبة الجامعة الأردنية بإسترداد الرسوم المستوفاة منهم بدل الكتاب السنوي بعد قرار الجامعة استبداله بقرص مدمج (CD).

وأطلق شباب الجامعة وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيه بإسترداد مبلغ الـ35 دينار، التي استوفتها الجامعة للكتاب السنوي.

ونشرت قائمة نشامى _الجامعة الأردنية على صفحتها الخاصة على فيسبوك: "طلبة الأردنية يطلقون وسم #رجعولنا_ال 35 دينار، بعد الغاء عمادة شؤون الطلبة طباعة الكتاب السنوي للخريجين والاكتفاء بقرص مدمج الكتروني(CD) #قروشنا_مش_من_الشارع".

واعتاد الطلبة على استلام الكتاب السنوي من الجامعة عند انتهاء العام الدراسي للخرجين، حيث أن الطالب لا يحصل على براءة ذمة إلا اذا دفع الطالب رسوم الكتاب.