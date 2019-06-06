عمان الاهلية ونقابة المهندسين الاردنيين تكرمان في الكويت الطلبة الاردنيين المتفوقين في الثانوية العامة

وطنا اليوم-كرمت جامعة عمان الاهلية ولجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين- فرع الكويت المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء الجالية الاردنية في الكويت بما فيهم أبناء المهندسين الأردنيين.

المهندس وائل عيد "ممثلا لنقابة المهندسين" شكر جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان على رعاية الحفل ، مشيدا بمسيرة الجامعة وتطورها وانجازاتها كرائدة للجامعات الخاصة في الوطن العربي. وهنأ أولياء الأموربتفوق أبنائهم مذكرا انهم عماد الوطن ومتمنيا لهم المزيد من التوفيق.

وقدم المهندس وائل عيد والاستاذ الدكتور ساري حمدان الشكر لدولة الكويت الشقيقة ممثلة بصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح و حكومة وشعب الكويت على حسن الرعاية للاردنيين و توفير سبل الراحة والنجاح لأبنائهم .

كما قدما التهنئة لجلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم وللشعب الاردني بعيد تأسيس المملكة ال٧٣ والعيد العشرين للجلوس الملكي متمنيين دوام العز والأمن والأمان للدولتين الشقيقتين.

و شكرالجانبان كبار الحضور من الشخصيات الاردنية و الكويتية وعلى رأسهم سفير دولة الكويت السابق الدكتورحمد الدعيج و الدكتورعلي الشمري و منصور كمال أمين سر الجالية الاردنية في الكويت .

و أعلن الاستاذ الدكتور ساري حمدان ان جامعة عمان الاهلية قررت المساواة بين الطلبة الأردنيين من داخل وخارج الاردن بالنسبة للرسوم الجامعية . مؤكدا على اهتمام جامعة عمان الأهلية بجودة العملية التعليمية وبنوعية مخرجات التعليم الجامعي مشيرا الى بعض من انجازات الجامعة والتي منها حصولها على مراتب متقدمة جدا في التصنيفات عالميا وكذلك إبرام الجامعة عدة اتفاقيات مع اولى الجامعات في العالم ومنها الجامعات الامريكية والأوروبية للارتقاء بمستوى التعليم لدراسة البكالوريوس والدراسات العليا وخدمة طلبتها عبر التعاون المشترك والتبادل العلمي والاكاديمي والطلابي مع تلك الجامعات.

كما قدم الاستاذ الدكتور ساري حمدان الشكر لنقابة المهندسين على تنظيمها للحفل .

وقد اقيمت خلال حفل التكريم مسابقات للحضور كما تم تقديم الهدايا للفائزين.