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الماجستير للزميل موسى الكساسبة
وطنا اليوم-عمان:نوقشت في جامعة الشرق الاوسط رسالة ماجستير للزميل " موسى الكساسبة " في تخصص تلفزيون بكلية الاعلام بتقدير امتياز , بعنوان ”التغطية الاخبارية للازمة السورية في القنوات الفضائية الموجهة باللغة العربية دراسة تحليلية مقارنة بقناتي روسيا اليوم / فرانس 24 انموذا .
اسرة موقع وطنا اليوم تهنيء الزميل بحصوله على ماجستير الاعلام وعقبال الدكتوراه .
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