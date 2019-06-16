 وطنا نيوز -الماجستير للزميل موسى الكساسبة
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الماجستير للزميل موسى الكساسبة
التاريخ : 11-06-2019 11:11:26 المشاهدات: 1369

وطنا اليوم-عمان:نوقشت في جامعة الشرق الاوسط رسالة ماجستير للزميل " موسى الكساسبة "  في تخصص تلفزيون  بكلية الاعلام  بتقدير امتياز , بعنوان التغطية الاخبارية للازمة السورية في القنوات الفضائية الموجهة باللغة العربية دراسة تحليلية مقارنة بقناتي روسيا اليوم / فرانس 24 انموذا .

اسرة موقع وطنا اليوم  تهنيء الزميل بحصوله على ماجستير الاعلام وعقبال الدكتوراه .








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