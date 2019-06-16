الرئيسية | شباب و جامعات الماجستير للزميل موسى الكساسبة

وطنا اليوم-عمان:نوقشت في جامعة الشرق الاوسط رسالة ماجستير للزميل " موسى الكساسبة " في تخصص تلفزيون بكلية الاعلام بتقدير امتياز , بعنوان ”التغطية الاخبارية للازمة السورية في القنوات الفضائية الموجهة باللغة العربية دراسة تحليلية مقارنة بقناتي روسيا اليوم / فرانس 24 انموذا . اسرة موقع وطنا اليوم تهنيء الزميل بحصوله على ماجستير الاعلام وعقبال الدكتوراه .













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