 وطنا نيوز -جامعة البترا تعقد ورشة عمل عن جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية
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جامعة البترا تعقد ورشة عمل عن جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية
التاريخ : 11-06-2019 04:08:01 المشاهدات: 1045

وطنا اليوم-عمان:افتتحت عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة البترا الدكتورة نهى الخليلي أعمال ورشة توعوية لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية في قاعة مروان الدحلة في جامعة البترا.

تهدف الجائزة إلى تحفيز الطلبة على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية لتطوير خدمات حكومية سهلة تقدم على مدار الساعة مشترطةً العمل مع جهة حكومية لتطوير الحل الذي تسعى له.

تغطي الجائزة محاور الصحة، والتعليم، والنقل، والمياه، وبيئة الأعمال، والسياحة، وهي مفتوحة لطلبة الجامعات الأردنية.

حضر الورشة أعضاء من الهيئة التدريسية والطلاب، حيث أكدت الدكتورة الخليلي على قيمة وفائدة هذه الجائزة للطلبة والتي تعزز العلاقة بينهم وبين الجهات الحكومية.


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