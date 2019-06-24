أسرة جامعة البترا تتبادل التهاني بعيد الفطر

وطنا اليوم-عمان:نظمت دائرة العلاقات العامة والدولية بجامعة البترا حفل تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ونظمت دائرة العلاقات العامة والدولية في الجامعة الحفل في نادي الجامعة، بمشاركة عمداء الكليات ومدراء الدوائر.

وهنأ نائب رئيس الجامعة الدكتور تيسير أبو عرجة أسرة الجامعة بالعيد مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تعزيز أواصر التواصل الاجتماعي بين كافة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بما يعزز مفهوم الأسرة الواحدة.

يشار أن جامعة البترا تحرص على الاحتفاء بكافة الأعياد والمناسبات الوطنية والاجتماعية لتعزيز الترابط بين العاملين فيها وكذلك تعزيز انتماء طلبتها للوطن والأمتين العربية والإسلامية.