المعاني :وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون

وطنا اليوم-عمان:طالب نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر صوراني من وزير التربية التعليم وليد المعاني الجلوس لمناقشة قضايا ومشاكل المدارس الخاصة.

جاء ذلك من خلال تعليق للصوراني على منشور للدكتور المعاني عبر الفيسبوك بوك حيث قال الصوراني: "معاليك ألم يحن الوقت للجلوس معنا لمناقشة قضايانا ومشاكلنا ؟؟ وهل ترى معاليك في التصريحات الاعلامية المستفزة الصادرة عن المسؤولين في الوزارة يوميا ضد المدارس الخاصة ضاهرة ايجابية تخدم الوزارة..؟".

ليرد المعاني: الجلوس طريقة ممتازة تسبق عادة اصدار البيانات".

فرد الصوراني عليه: " نحن في مأزق .. ان تكون معاليك قريب منا افضل منه مرة ان تكون بعيدا عنا"، ليرد المعاتني بالقول: " وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون".

وكتب المعاني ايضا: " فقط للتذكير.... دولة الرئيس بمحبة أقول: بلغة كلها حسرة اخاطبك وانا متألم من ما يجري في قطاع التعليم الخاص هذا القطاع المحترم الذي افنى القائمون عليه معظم سنوات اعمارهم في تطوير التعليم على مستوى المملكة منذ ما يزيد عن ستين عاما.. والله يا دولة الرئيس الجرج مؤلم والفجوة كبيرة.. ما زلتم كحكومة تلعبون دورا مستفزا تحابون من يلجا إليكم على حساب أرزاقنا وارزاق العاملين لدينا."

ليكتب الصوراني ردا: " شكرا معاليك .. حوار البعد أشبه بالحقد الطبقي"، ليكتب المعاني: " كان الأولى قبل اصدار البيانات، الاتصال للحديث فلقد كنت شخصا ارافق كا نشاطاتكم من شمال الأردن لجنوبه اما الاتهامية فلا تقود لطرق لا زالت عقولنا منفتحة للحوار لمصلحة الوطن والمواطن".