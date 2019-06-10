عمان العربية تحتفل بالأعياد الوطنية وتتطلع لمراكمة الانجازات

وطنا اليوم-عمان:احتفلت جامعة عمان العربية اليوم الاثنين بعيد الفطر السعيد والاعياد الوطنية، مؤكدة على أهمية مراكمة الانجازات عقب عام جامعي حافل بالعطاء.

ووجه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم خلال معايدته ، في حفل ضم أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين، التهنئة والتبريك بالعيد.

وقال إن "لقاء اليوم يتضمن أيضا الاحتفال بالاعياد الوطنية وهي عيد الثورة العربية الكبرى، وعيد الجيش، والاستقلال، وعيد الجلوس الملكي الذي يمثل عيدا ذو مكانة خاصة لدى أسرة الجامعة كون تأسيس الجامعة تزامن مع تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية".

وفي هذا الصدد، أثنى الاستاذ الدكتور سليم على الجنود المجهولين الذين واصلوا العمل والعطاء خلال عطلة العيد، مشددا على أن العام العام الجامعي الاكاديمي 2018/2019 الذي انتهى "كان عاما حافلا بالانجازات التي تسجل لأسرة الجامعة وأبنائها ممن وصلوا الليل بالنهار وعملوا على تحقيق المكانة المرموقة التي وصلت لها الجامعة".

ورفع رئيس الجامعة باسمه وباسم أسرة الجامعة أسمى آيات الولاء والانتماء والتهاني بمناسبة الاعياد الوطنية التي عمت الفرحة وأدخلت السرور والفرح إلى قلوب أبناء الشعب الأردني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أعز الله ملكه.