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أسرة جامعة عمان الاهلية تهنىء بعيد الجلوس الملكي "العشرين"
وطنا اليوم-تتقدم أسرة جامعة عمان الاهلية من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بالتهنئة والتبريك بمناسبة عيد الجلوس الملكي "العشرين" ..داعين الله ان يمد في عمر جلالته وان يبقيه ذخرا للشعب الاردني والامتين العربية والاسلامية وداعما ونصيرا لفلسطين والقدس وراعيا للمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها ، وان يعيد الله هذه المناسبة وجلالته والاسرة الهاشمية والشعب الاردني بالف خير .
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