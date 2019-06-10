الرئيسية | شباب و جامعات ملاسنة بين زميلين في الجامعة الاردنية فرع العقبة تنتهي بصلحة تحت رعاية وزير سابق

وطنا اليوم-علمت وطنا اليوم من مصادر خاصة احد العمداء بالجامعة الأردنية بالعقبة تعرض للشتم والتحقير من قبل احد زملائه قام على اثرها بالتقدم بشكوى ضده في المحكمة وبعد تطور لافت للموضوع تدخل احد الوزراء السابقين ونجح في تهدئة النفوس وترأس جاهة الى مضارب أهل المشتكي اسفرت عن اسقاط الشكوى تكريما للجاهة، المشتكى عليه اصر على عمل وليمة للمشتكي واقاربه والجاهة بإقامة مأدبة غداء على شرف الدكتور واهله بتاريخ ٢٠/ ٦ / ٢٠١٩. الاردن لسا بخير

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