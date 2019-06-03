مناقشة رسالة ماجستير في هندسة الميكاترونكس في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم-عمان:جرت مناقشة رسالة الماجستير في هندسة الميكاترونكس للطالب عبدالله محمد الزبط التي انجزت في مختبرات كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة فيلادلفيا كجزء من متطلبات الحصول على الدرجة العلمية. موضوع الرسالة يتناول التحكم بذراع ربوط باستخدام الصور والتعليم الداعم .تألفت لجنة المناقشة من الدكتور طارق توتونجي رئيساً وعضوية كل من الدكتور محمود الصمادي (ممتحن خارجي من الجامعة الهاشمية) والدكتور مؤيد الأعظمي والدكتور ابراهيم النعيمي (جامعة فيلادلفيا) .الهدف الرئيسي من الدراسة هو توظيف مفاهيم الذكاء الأصطناعي في معالجة الصور والتحكم الذكي بحركة ذراع ربوط وهو من المواضيع المهمة ذات التطبيقات المتعددة في الانظمة الصناعية والزراعية والصحية والخدمية.

وفي هذا الصدد أشار الأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بأن رؤية جامعة فيلادلفيا أكدت على التميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية، وأن برنامج الماجستير في هندسة الميكاترونكس يعتبر من البرامج الدولية وهو نتاج للتعاون مع الأتحاد الأوروبي. يتمكن الطالب من الحصول على شهادتي ماجستير الأولى من جامعة فيلادلفيا والثانية من جامعة المانية بعد ان ينجز الطالب مشروع الرسالة في المانيا. وتتوفر لدى الجامعة منح من الأتحاد الأوروبي لطلبة الماجستير في هندسة الميكاترونكس الراغبين في انجاز مشروع الرسالة في جامعة المانية.