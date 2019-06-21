جامعة البترا وشركة بريطانية تدرسان التعاون في مجال البحث العلمي

وطنا اليوم-عمان:بحثت جامعة البترا وشركة "دون كونستركشن برودكتس" البريطانية إمكانية تطوير مواد صديقة للبيئة قائمة على خامات أردنية وذلك خلال زيارة لوفد من قسم الكيمياء في الجامعة إلى المكتب الرئيسي للشركة في عمان.

واتفق الفريقان على تدريب طلبة قسم الكيمياء من الجامعة في مصانع ومختبرات الشركة العالمية، بالإضافة إلى تكثيف الاجتماعات التخصصية لتقديم أبحاث مشتركة للحصول على منح بحثية من مؤسسات عالمية.

وضم وفد جامعة البترا الدكتور عبد المنعم الطويق والدكتور مؤيد اسعيفان وعن الشركة البريطانية مديرها التنفيذي توفيق غندور ومدير العمليات مأمون الشنتير.