عمان العربية تهنئ بعيد الجلوس وتعطل من الاثنين حتى مساء الأحد

وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم تعطيل الجامعة أعمالها يوم الأحد التاسع من حزيران بمناسبة عيد الجلوس العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني على العرش ، كما قرر تعطيل الجامعة بمناسبة عيد الفطر السعيد اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 3/6/2019 وحتى مساء يوم السبت الموافق 8/6/2019.

واستثنى القرار الدوائر التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك ضمن برنامج يحدده العميد أو المدير المعني.

وبعث الأستاذ الدكتور ماهر سليم رسالة، بمناسبة عيد الجلوس، وجهها إلى أسرة الجامعة هنأ فيها بالمناسبة، وتاليا نصها:

"يسرني أن أبعث إليكم أطيب التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة عيد جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على عرش المملكة الاردنية الهاشمية العشرين الذي يصادف التاسع من شهر حزيران من كل عام، وإذ ننتهز هذه المناسبة العزيزة لنستذكر معاً مسيرة الإنجاز والتقدم والبناء التي تحققت في عهد جلالته الميمون، والتطلع بكل جد وأمل نحو مستقبل مشرق افضل للأجيال المتعاقبة في ربوع وطننا الغالي، مفتخرين بجهود جلالته التي يبذلها واهتماماته الجادة نحو القضايا الوطنية والإقليمية الراهنة ولا سيما دور جلالته التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وموقفه المشرف تجاه أشقائنا الفلسطينيين لتقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس، والحفاظ على عروبتها ومنع تهويدها، إلى جانب مواصلة الرعاية الهاشمية للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".