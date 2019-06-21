طلبة أردنيون في الجامعات السودانية يعتصمون أمام التعليم العالي

وطنا اليوم-عمان:اعتصم العشرات من الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات السودانية ، صباح اليوم الاحد ، أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفضا لقرارات مجلس التعليم العالي الصادرة بحقهم.

ويطالب الطلبة بالانتساب إلى الجامعات الأردنية بمختلف سنواتهم الدراسية، مع ضرورة تأمين مقاعد دراسة لهم ضمن برنامج التنافس، رافضين إلزامهم بالبرنامج الموازي ومعاملتهم معاملة عادلة أسوة بالطلبة الأردنيين الذين كانوا يدرسون في دول عربية وقعت فيها أحداث سياسية داخلية.

كما طالبوا بالسماح للطلاب الخريجين بالانتساب إلى الجامعات الأردنية والاستفادة من قرار استثناء قانون الإقامة داخل الجامعات الأردنية، وعدم إلزامهم بإيجاد دولة ثالثة للاستفادة من القرار.

ما تأكيد طلبة على ضرورة ان يتم معادلة الشهادات بشكل عادل بحيث يتم حساب جميع المواد والساعات طالما ان الطالب قد انهى متطلبات النجاح بغض النظر عن المعدل .

نص البيان الصادر:



معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الطلاب الدارسين في الجامعات السودانية:



تعتزم اللجنة الممثلة للطلاب الثبات على المطالب المذكورة في هذا البيان دون التنازل عن ايٍ منها، حيث تأخذ بالاعتبار المصلحة العامة لجميع الفئات من السنة الأولى الى السنة الأخيرة في جميع الجامعات، وهي كالآتي :-

اولاً:

التأكيد على أن يتم قبول الطلاب على برنامج القبول التنافسي أُسوةً بطلاب اليمن.

ثانياً:

ايجاد حل للخريجين بمخاطبة الجهات المعنية بما يخص الوفد .

ثالثاً:

ان يتم معادلة الشهادات بشكل عادل بحيث يتم حساب جميع المواد والساعات طالما ان الطالب قد انهى متطلبات النجاح بغض النظر عن المعدل، فتكون المعادلة على النحو الآتي

أ- ان يكون امتحان تحديد المستوى مقيماً لسنة واحدة على الاكثر بحيث لا يُعيد الطالب اكثر من سنة

ب- أن يعود طلاب المرحلة السريرية (السنوات الثلاث الأخيرة) الى السنة الرابعة كحد أدنى اي ان لا يعود الى سنوات الثلاث الاولى



رابعاً:

ان تتكلف الجهات المسؤولة بإحضار الوثائق والاوراق الثبوتية للطلاب، حيث يتعذر الحصول عليها نظراً للاوضاع الراهنة.

خامساً:

إيجاد قبول خارج الاردن للطلبة الذين لا يتناسب معهم العودة الى الاردن ضمن قانون الاستثناء، على ان تتكفل الوزارة بأن تضمن لهم مقاعد في جامعات تعادل شهاداتهم دون اي خسائر؛ بحيث يتم قبول كل طالب بسنته الدراسية ذاتها مع ضمان الوزارة الاعتراف بشهاداتهم لاحقا.