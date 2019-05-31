قرارات خاصة بالطلبة العائدين من السودان

وطنا اليوم-عمان:أصدر مجلس التعليم العالي في جلسته الثالثة عشر المنعقدة اليوم الخميس الموافق برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وليد المعاني قرارا خاصا بتوزيع طلبة السنة التحضيرية.

كما اصدر المجلس قرارا خاصا بالطلبة الأردنيين العائدين من السودان.

يتم توزيع طلبة السنة التحضيرية وفق الأسس التالية:

أولًا: يتم قبول الطلبة في تخصص (طب الأسنان) في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بناءً على رغبتهم.

ثانيًا: يتم توزيع الطلبة الباقين في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بناءً على ما نسبته (60%) في تخصص (الطب) وما نسبته (40%) في تخصص (طب الأسنان)، وذلك بالمحافظة على التخصيصات الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2018/2019.

ثالثًا: إذا كان معدل الطالب في السنة التحضيرية (76%) فما فوق وكانت رغبته الالتحاق بتخصص الطب فيوزع على ذلك التخصص.

رابعًا: يترك للجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية معالجة الحالات الفردية التي لم يرد عليها نص في هذا القرار.

قرار مجلس التعليم العالي الخاص بالطلبة الأردنيين العائدين من السودان

أولًا: طلبة النفقة الخاصة

1- طلبة الطب وطب الأسنان:

1. يُسمح للطلبة الدارسين في الجامعات السودانية ومن جميع السنوات بالالتحاق بجامعة منتظمة التدريس ومعترف بها من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في بلد ثالث ويُعفوا من شرط ما نسبته (50%) من متطلبات الخطة الدراسية المطلوبة لمعادلة الدرجة الجامعية الأولى التـي سيتخرج منها الطالب.

2. يُمكن للطلبة الدارسين في الجامعات السودانية ومن جميع السنوات الالتحاق بكليات الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية شريطة خضوع طلبة السنوات الثانية فأعلى لامتحان تقييمي حسب الخطط الدراسية في الجامعات الأردنية وذلك لوضعهم في السنة الأكاديمية المناسبة لمستواهم حسب نتائجهم في الامتحان التقييمي، ويكون قبولهم على البرنامج الموازي أسوةً بالطلبة الأردنيين العائدين من اليمـن.

3. يتم توزيع الطلبة في البند (2) أعلاه حسب آليات القبول الموحد، وعليه يوزعون حسب تسلسل معدل الامتحان التقييمي وبالتساوي (الأعلى فالأدنى) وكل سنة على حده وحسب الجامعة التي يرغب فيها.

4. يكون الامتحان لكل طالب في مواد السنة الدراسية التي تسبق السنة الملتحق بها في السودان.

5. يجب ملاحظة أن تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعات الأردنية تشترط أن يدرس الطالب (50%) من مواد الخطة الدراسية في التخصص حتى يمكنه الحصول على الدرجة العلمية، وعليه وبغض النظر عن نتائج الامتحان التقييمي لن يكون بإمكان أي طالب أن يلتحق بسنة أعلى من السنة الرابعة.

2- التخصصات غير الطبية:

يسمح للطلبة الانتقال لجامعة أخرى ويطبق عليهم شروط معادلة المواد المعمول بها في الجامعة المنتقل إليها شريطة أن لا يقل المعدل في الثانية العامة أو ما يعادلها عن الحدود الدنيا لمعادلة الشهادات غير الأردنية في الأردن.

ثانيًا: الطلبة الموفدون

1. إن اختار الطلبة الموفدون البقاء في السودان فتستمر الوزارة في ايفادهم ومعاملتهم كما عوملوا قبل الأحداث .

2. إن اختاروا الذهاب لدولة خارج السودان وخارج الأردن فعليهم تحمل رسومهم وستدفع الوزارة لهم المخصصات السنوية فقط.

3. إن اختار المُوفَدون العودة للأردن، فعليهم اجتياز امتحان لتحديد مستواهم ويلحقوا بعد ذلك وحسب آليات القُبول المُوحّد بالبرنامج العادي في كليات الطب أو طب الأسنان حسب تخصصهم وتتحمل الوزارة رسومهم الجامعية، مع ملاحظة ما ورد في البند( أولاً/أ) الفقرة (5) أعلاه.

ثالثًا: على الرغم مما ورد في (أولاً) و (ثانياً) اعلاه، لا يُقبل في كلية الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية إلا من كان معدله (80%) بالثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.

رابعًا: تضع اللجنة الأكاديمية الدائمة لمجلس التعليم العالي وبالتنسيق مع وحده تنسيق القبول الموحد والجامعات الاردنية ذات العلاقة الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار ، وسيعلن عن هذه الإجراءات في الأسبوع الثاني من شهر حزيران.