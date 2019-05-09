الرئيسية | شباب و جامعات عمان الأهلية ومركز جابر العثرات يقيمان حفل إفطارللأيتام

وطنا اليوم-تحت رعاية معالي السيد سامي الداود وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء أقامت جامعة عمان الأهلية بالتعاون مع مركز جابر العثرات - بيت السلط – حفل إفطار رمضاني للأطفال الأيتام في محافظة البلقاء يوم الأربعاء 29-5-2019. وقد بلغ عدد الحضور ما يزيد عن 200 طفل يتيم من مختلف مناطق المحافظة (السلط - عين الباشا - الأغوار)، حيث كان من ضمن الحضور جمعية عدي بن حاتم، جمعية ام جوزة الخيرية، جمعية وادي الناقة الخيرية، جمعية زهور البراري، جمعية عين الباشا، جمعية السلط الخيرية، جمعية ماحص الخيرية، بالإضافة إلى عمال وطن ببلدية السلط.

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