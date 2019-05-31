 وطنا نيوز -عمان العربية تعد تصاميم هندسية لعين الباشا
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عمان العربية تعد تصاميم هندسية لعين الباشا
التاريخ : 29-05-2019 05:15:37 المشاهدات: 649

وطنا اليوم-عمان:قدمت كلية الهندسة في جامعة عمان العربية مجموعة من التصاميم الهندسية لعدد من المواقع التابعة لبلدية عين الباشا الجديدة لتطوير البنية الحضرية فيها التي من المنتظر أن يتم تنفيذ التصميم الذي وقع عليه الاختيار الأشهر القادمة.

وعلى صعيد متصل نظم قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة ورشة عمل عرض فيها مجموعة أعمال تصميمية لمشروع نصب دوار القدس وتطوير المنطقة المحيطة به والتي أنجزت من قبل طلبة هندسة العمارة وبإشراف عضو هيئة التدريس في الكلية الدكتورة نيران الشيخلي، بحضور عميد كلية الهندسة الاستاذ الدكتور خالد الطراونة، ورئيس بلدية عين الباشا السيد جمال الفاعوري ومجموعة من أعضاء المجلس البلدي وعدد من المهندسين في البلدية وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

 وقدم طلبة الكلية عدد من الدراسات العمرانية المتعلقة بالموقع الميداني والفوتوغرافي للمنطقة ودراسات النفاذية الحركية والمحاور البصرية للمنطقة والفكرة لنصب يرمز إلى مدينة القدس والاعمال الهندسية لها.

وأشاد رئيس بلدية عين الباشا جمال الفاعوري بالتعاون المشترك بين البلدية وجامعة عمان العربية وإيمانها بمسؤوليتها المجتمعية، وأعرب عن سعادته بالتصاميم التي تم عرضها وتقديمها اثناء الورشة مبيناً أنها تصماميم متمتيزة ومتنوعة الفكر المعماري.


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