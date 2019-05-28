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خاتم لخريجي "عمان العربية"
وطنا اليوم-عمان –أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة عمان العربية عن تصميم خاتم للخريج محفور عليه اسم وشعار الجامعةوسنة تأسيس الجامعة وسنة التخرج.
ودعا مساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ كمال فريج الخريجين القدامى والجدد من مختلف السنوات والكليات كافة والعاملين في الجامعة الراغبين في اقتناء الخاتم المصنع من الفضة مراجعة عمادة شؤون الطلبة.
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