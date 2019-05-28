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حملة الدكتوراه العاطلون عن العمل إجراءات الهيئة ذراً للرماد في العيون
وطنا اليوم- سخر العاطلون عن العمل من رد هيئة الاعتماد عليهم بقولها انها ارسلت قوائم باسماء الحاصلين على الدكتوراع الى الجامعات الخاصة وقد وصل الرد التالي من الدكتور سلام نواف المومني باسم العاطلين عن العمل من حملة الدكتوراه.....ردا على كتاب عطوفة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضبط الجودة بخصوص إرسال قائمة بأسماء الذين سجلوا للتوظيف على موقع الهيئة الى الجامعات الخاصة نقول بأن ذلك حبر على ورق و ذر للرماد في العيون وخاصة انه غير ملزم لتلك الجامعات كما ان الكتاب استثنى الجامعات الرسمية الحكومية وأننا اذ نعيد ونكرر بأن تطبيق معايير الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي من ساعات الاضافي ونسبة اعداد
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