عمان العربية تشارك في ورشة مشروع قرارنا

وطنا اليوم-عمان:شاركت جامعة عمان العربية بورشة مشروع "قرارنا" التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بهدف تدعيم مؤسسات المجتمع المدني في الأردن من أجل زيادة التأثير في عمليات التغير الديمقراطي.

ومثل جامعة عمان العربية في الورشة عضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية والنفسية الدكتور معين نصراوين، وتضمنت الورشة جلسة عصف ذهني استشارية لبحث السبل والوسائل الانجع والأكثر إفادة لتدريب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في الاردن في مجالات مراقبة الانتخابات البرلمانية والبلدية، وبناء التحالفات وجماعات الضغط والتشبيك والتشاركية وحملات رفع الوعي وكسب التأييد.

ويهدف مشروع قرارنا إلى تدعيم مؤسسات المجتمع المدني في الأردن من أجل زيادة التأثير في عمليات التغير الديمقراطي"، والحوكمة الرشيدة والتأثير على صنع القرار من خلال تعزيز الوصول إلى مؤسسات مجتمع مدني نشيطة وقادرة في مجال تحفيز المشاركة السياسية والمراقبة الانتخابية والمتابعة البرلمانية والتركيز على المرأة والشباب من خلال برنامج تدريبي متكامل يستمر لمدة سنتين في المشروع، للمساهمة في عملية التحول الديمقراطي من خلال الأطر المدنية والسلمية وزيادة الوعي بأهمية الدراسات الإستراتيجية والسياسية وتثبيت دعائم عملية الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.