المولا يرعى الحملة الخيرية الرمضانية لنادي موظفي جامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:رعى رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا إطلاق حملة نادي الجامعة الخيرية لشهر رمضان، وتضمنت توزيع طرود على مراكز رعاية الأيتام وجمعيات خيرية، بحضور ممثلي عنها.

وشملت حملة نادي جامعة البترا لهذا العام توزيع طرود على اثنتي عشر جمعية ومؤسسة عاملة في مجال رعاية الأيتام والأعمال الخيرية.

وهنأ المولا الحضور بحلول شهر رمضان واقتراب عيد الفطر، معبرًا عن اعتزازه بأسرة نادي الجامعة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة ممن ساهموا في إنجاح الحملة، سواء من حيث تقديم التبرعات أم العمل على جمعها.

وقال رئيس نادي جامعة البترا الدكتور أحمد الخطيب إن الهيئة الإدارية للنادي دأبت على تنفيذ حملتين إحداهما في فصل الشتاء والأخرى بمناسبة شهر رمضان، حرصًا من الجامعة على مد يد العون لأبناء الوطن في كل مكان.

يذكر أن نادي جامعة البترا يعد من المراكز الفعالة في خدمة المجتمع المحلي، ودعم مراكز الأيتام.