هندسة فيلادلفيا تصمم دوار مسلة عين الباشا

وطنا اليوم-عمان:تسعى جامعة فيلادلفيا إلى إعداد خريجين مزودين بالمعرفة والمهارات والقيم، ولهم حضور محلي وإقليمي ودولي، ولديهم الدافع للتعلم مدى الحياة والقدرة على مواكبة متطلبات العصر. كما تشير رسالة الجامعة الى بناء شراكة مثمرة مع المجتمع، وضمن هذا الأطار عملت كلية الهندسة والتكنولوجيا الى تحويل تصاميم الطلبة الهندسية الى مشاريع قابلة للتنفيذ تخدم المجتمع.

باشرت بلدية عين الباشا الجديدة مؤخراً بتنفيذ مشروع دوار مسلة عين الباشا، وهذا المشروع من تصميم الطلبة قصي محمود ونادين الخياط وميسم النشاش وبأشراف الدكتورة أفنان صالح والدكتورة أحلام الشريف والمهندسة روان جعفر. علماً بأن عطوفة الأستاذ جمال الفاعوري رئيس بلدية عين الباشا شارك في ورشة عمل نظمها قسم هندسة العمارة في عام 2018 تضمنت مجموعة من الدراسات العمرانية المتعلقة بالرفع الميداني للمنطقة مع دراسات عمرانية خاصة بتاريخ المنطقة واستطلاع رضى أهالي المنطقة ورسم الخريطة الذهنية للمكان وفق رؤية أهالي المنطقة ومرتاديها بالإضافة إلى دراسات النفاذية الحركية في المنطقة ودراسات بصرية مختلفة. ويعتبر مشروع مسلة عين الباشا معلماً حضارياً لمدينة عين الباشا حيث تم أختياره من مجموعة اعمال تصميمية انجزت من قبل طلبة قسم هندسة العمارة في جامعة فيلادلفيا.

وأشار الأستاذ الدكتور قاسم العبيدي عميدكلية الهندسة والبتكنولوجيا بأن طلبة قسم هندسة العمارة واعضاء هيئة التدريس ساهموا ومن خلال مشاريع الطلبة في وضع العديد من التصاميم المعمارية لمشاريع قابلة للتنفيذ تخدم المجتمع منها مشروع دوار القدس ومشروع القاعة الهاشمية ومشروع بيت الشعب وحديقة عين الباشا نالت اعجاب المسؤولين في بلدية عين الباشا الجديدة، وهناك تعاون مشترك لتصميم وتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية ضمن برنامج خدمة المجتمع للجامعة.







