عمان العربية تستضيف (150) يتيماً من عجلون والزرقاء وعين الباشا

وطنا اليوم-عمان:استضافت جامعة عمان العربية (150) يتيماً من عجلون، والزرقاء، وعين الباشا على حفل إفطار رمضاني في الحرم الجامعي، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجمع من الطلبة.

وتضمن حفل الإفطار الذي حضره أيتام من الجمعية الأردنية لرعاية الأيتام / عبين عبلين الخيرية، وجمعية إثمان الإيمان الخيرية، وجمعية الحكم للإغاثة والتنمية، العديد من الفقرات الترفيهية والألعاب الترويحية لرسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام، اضافة الى تقديم المسابقات التشجيعية والجوائز والهدايا وأبرزها كسوة العيد لجميع الأطفال.

ويأتي هذا النشاط ضمن مسؤولية الجامعة المجتمعية الملقاة على عاتقها تجاه المجتمع المحلي بفئاته المختلفة.







