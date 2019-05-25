الرئيسية | شباب و جامعات فريق الجبارات يحصد المركز الأول ببطولة الاستقلال

وطنا اليوم/جرش أسماء زريقات بطولة الاستقلال الرمضانية اردن النخوة في محافظة جرش والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة الاردنية اختتمت يوم امس الجمعه على ملعب مجمع جرش الشبابي الصالة الرياضية بطولة الإستقلال الرمضانية اردن النخوة على مستوى المحافظة حيث جمعت المباراة فريق الجبارات و فريق التعاون غزة في وانتهت بفوز الجبارات بهدفين لا شيئ وبذلك يحصد فريق الجبارات المركز الاول وفريق التعاون غزة المركز الثاني على مستوى محافظة جرش وتحدث مديرشباب جرش المهندس بشار بني هاني ان البطولة نظمت من قبل وزارة الشباب وشارك في البطولة الفرق الشعبية وضمت ٢٨ فريق وما يقارب ٢٨٠ لاعب على مستوى المحافظة كما ونتقدم الشكر والعرفان والتقدير للزملاء الذين واصلوا الليل بالنهار وقدموا خلاصة خبراتهم وجهدهم وواصلوا الايل بالنهار وكل من ساهم من المراكز والفرق الشعبيه بوركتم وحمى الله اردننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين









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