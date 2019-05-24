المعاني: حل قضية الطلبة الأردنيين في السودان

وطنا اليوم-عمان:كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني عن حل قضية الطلبة الأردنيين في السودان.

وقال المعاني في رده على تعليق أحد المواطنين بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "تم حل القضية نهائيا في اجتماع مجلس التعليم العالي يوم الخميس، وسيعلن القرار غدا بإذن الله، وهو قرار سيفرح الكثيرين".