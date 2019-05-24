 وطنا نيوز -المعاني: حل قضية الطلبة الأردنيين في السودان
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المعاني: حل قضية الطلبة الأردنيين في السودان
التاريخ : 24-05-2019 01:51:53 المشاهدات: 1474

وطنا اليوم-عمان:كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني عن حل قضية الطلبة الأردنيين في السودان.
وقال المعاني في رده على تعليق أحد المواطنين بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "تم حل القضية نهائيا في اجتماع مجلس التعليم العالي يوم الخميس، وسيعلن القرار غدا بإذن الله، وهو قرار سيفرح الكثيرين".
وكان طلبة أردنيين ناشدوا الوزارة للتدخل واستقبالهم في الجامعات الأردنية بعد اغلاق بعض جامعات السودان أبوابها بسبب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد. 

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