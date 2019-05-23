الحكومة تنتصر للمقترضين من صندوق الطالب الجامعي

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي الموافقة على تأجيل مطالبات المقترضين من صندوق الطالب الجامعي، سواء أكانوا على مقاعد الدراسة أم غير عاملين، لحين حصولهم على عمل بصرف النظر عن طول مدة التأجيل.

اما بالنسبة للمقترضين من الصندوق الذين حان موعد سداد قروضهم، فعلى الذين يعملون منهم ولهم أرقام في الضمان الاجتماعي، سداد القروض حسب المدد الزمنية المحددة، في حين تم تأجيل مطالب المقترضين من الصندوق الذين لا يعملون وليس لهم أرقام في الضمان الاجتماعي إلى حين حصولهم على عمل بصرف النظر عن طول مدة التأجيل.

وتضمن القرار بالنسبة للمقترضين من الصندوق الذين باشروا بالسداد إتمام سداد القروض حسب المدد الزمنية المحددة.

ويستفيد من القرار بحسب وزارة التعليم العالي والبحث حوالي 50 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة.