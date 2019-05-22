جامعة البترا تقيم حفل إفطار رمضاني لطالبات السكن

وطنا اليوم-عمان:بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك رعى الأستاذ الدكتور مروان المولا رئيس جامعة البترا، حفل إفطار طالبات السكن والبالغ عددهم مائة وعشرين طالبة، والذي أقيم في نادي موظفي الجامعة، وقد حضر حفل الإفطار مدير عام شركة البترا للتعليم والاستثمار المهندس "محمد مازن" الانصاري وعدد من عمداء الكليات، ومديري الدوائر الأكاديمية والإدارية.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور فتحي الفاعوري، أن جامعة البترا تحرص سنويا على إقامة هذا الإفطار لطالبات السكن، بهدف مشاركة الطالبات المغتربات والبعيدات عن أسرهن وذويهن الأجواء الرمضانية، بالإضافة الى الاستماع لمطالبهن الخاصة.







