الرئيسية | شباب و جامعات حملة دكتوراه يحرقون شهاداتهم أمام رئاسة الوزارء

وطنا اليوم-عمان:جدد حملة شهادات الدكتوراه المتعطلون عن العمل اليوم الأربعاء اعتصامهم أمام رئاسة الوزراء لتأمينهم بوظائف أكاديمية في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.

وعادوا للمطالبة بوقف تعيين حملة الماجستير على حساب الدكتوراه إضافة إلى وجوب تطبيق قوانين الاعتماد التي وصفوها بالحبر على ورق.

وقال عدد من المعتصمين إنّهم لن يكلوا عن المطالبة بهذ الحقالذي تم تفضيل الأقل بالخبرات والدرجات العلمية .

وأشار أحد المحتجين أن مجموعة من المعتصمين الآن أمام رئاسة الوزراء قاموا بحرق شهادات الدكتوراة التي حصلوا عليها من الجامعات الأردنية بسبب عدم الفائدة المجدية منها وسط وجود قوانين لا تنصف حملة الدرجات العلمية العليا.

وحرق الدكتور الأردني سلامة المومني، شهادة الدكتوراه بالمحاسبة، في الشارع العام، بعد خبرة 15 عاما.

وقال المومني في مقطع مصور لحظة إحراق الشهادة، إنها أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع، وهو الآن على قارعة الطريق.

وبرر المومني إقدامه على هذه الخطوة، بأن الجامعة التي تخرج منها تطلب أساتذة يحملون شهادة الدكتوراه من جامعات أجنبية، وترفض تعيينه رغم أنه من خريجيها.

وتعد هذه الوقفة السادسة لحملة شهادات الدكتوراه المتعطلين عن العمل .

















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