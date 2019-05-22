 وطنا نيوز -جامعة عمان الأهلية عضواً مؤسساً في تحالف MIC والذي تقوده جامعة MIT الأميركية
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جامعة عمان الأهلية عضواً مؤسساً في تحالف MIC والذي تقوده جامعة MIT الأميركية
التاريخ : 22-05-2019 12:26:53 المشاهدات: 1497

وطنا اليوم-عمان:تم يوم الثلاثاء ٢١-٥-٢٠١٩ توقيع إتفاقية شراكة فعلية بين جامعة عمان الأهلية وجامعة MIT الأميركية "المصنفة بالمرتبة الأولى على العالم" في عدة مجالات اهمها نشر الفكر الريادي، الى جانب قبول عضوية جامعة عمان الأهلية كعضو مؤسس في تحالف MIC  الذي تقوده جامعة MIT ويضم جامعة ميتشيغان الأميركية  وجامعة انديانا الأمريكية وجامعة ديربي البريطانية وجامعة تيكساس الأميركية وجامعة فونتيز الهولندية وجامعة جنوب ويلز البريطانية، وبهذا تكون جامعة عمان الأهلية الجامعة العربية الوحيدة في هذا التحالف العالمي.

حيث اجتمع رئيس جامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالسيدة سانا ماكدانييل مديرة البرامج الدولية في جامعة MIT مطلع شهر ابريل الماضي بحضور مدير الإعتماد والتصنيف الدولي في جامعة عمان الاهلية الدكتور أنس السعود وتم مناقشة سبل التعاون ووضع الاطر التي أسست لهذه الشراكة المميزة بين الجامعتين. 

و قال الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن هذه الشراكة تعتبر خطوة هامة في تحقيق استراتيجية الجامعة الساعية للعالمية، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تفعيل هذه الشراكة واخذ دور حقيقي في هذا التحالف العالمي المميز.

من جهته قال الدكتور أنس السعود ان هذه الشراكة المميزة بقيادة جامعة MIT ستؤسس لبيئة ريادية فعالة ليس على مستوى الأردن فحسب بل وعلى مستوى العالم العربي والشرق الأوسط.    

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