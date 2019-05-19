وطنا اليوم-نظمت إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ورشة تعريفية في جامعة فيلادلفيا عن جائزة سمو ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية بحضور طلبة الجامعة وعدد من العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية.

وأكد عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا وضابط ارتباط الجائزة في الجامعة الأستاذ الدكتور قاسم العبيدي على أهداف الجائزة وأهميتها في توفير فرص التنافس بين طلبة الجامعات لتقديم حلول ابداعية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول لخدمات حكومية تشمل قطاعات مختلفة.

وأشار إلى اهتمام الجامعة وبشكل مستمر بمشاريع الطلبة حيث استطاعت حصد (47) جائزة متقدمة على المستوى المحلي والأقليمي والدولي خلال السنوات العشر الأخيرة، لافتاً إلى أن الجامعة ستوفر الدعم التقني والخبرة لطلبتها من أجل المشاركة الفاعلة في هذه الجائزة.

وقدّم فريق الجائزة عرضاً شاملاً عن أهداف الجائزة وآليات المشاركة فيها وكيفية التقدم إليها، حيث أشار الفريق إلى أهمية الجائزة باعتبارها نافذة للإبداعوالابتكار يتنافس من خلالها طلبة الجامعات الأردنية لتقديم أفضل التطبيقات التي تخدم مؤسسات الدولة والمجتمع.

وفي نهاية الورشة قدم فريق الجائزة الإجابات الشافيةلتساؤلات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وخاصة فيما يتعلق بمواعيد الجائزة وتزامنها مع مواعيد الفصول الدراسية.