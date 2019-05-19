الرئيسية | شباب و جامعات أبو رمان يفند بيان جامعة البلقاء مطالبا "بالتراجع الفوري عن حرمان ١٨ طالبة من حقها بقانون التقاعد العسكري

وطنا اليوم ـ شباب وجامعات ‫رد النائب أبو رمان على بيان جامعة البلقاء ازاء مطالبته لها بعدم حرمان ١٨ طالبه/طالب من حقهم بالجسيم بمقتضى قانون التقاعد العسكري، بأن البيان جاء مخالف لنص قانوني صريح في المادة (( ٢٢ / ط )) من قانون التقاعد العسكري، و تفسير ديوان التشريع و الرأي له ، و كما انه يخالف لروح القانون و مضامينه و الغاية التي ارادها المشرع في دعم ابناء الشهداء و المصابين العسكريين بالتعليم المجاني بعد ان لحقتهم أضرار جسيمة او وفاة اثناء تأدية الخدمة العسكرية..‬



‫و فند أبو رمان تبرير الجامعه بصحة اجراءاتها بما مفادة انها اخذت بمضمون قرار محكمة التمييز عام ٢٠١٦ لقضية مشابهة ، بتسائله هل نصبت الجامعة نفسها هنا قاضيا و أصدرت حكما بحق الطلبه و قامت بتنفيذه عليهم قصرا" ؟‬؟؟

‫و ثم هل يجوز تنفيذ اَي قرار بأثر رجعي بعد ان اكتسب الطلبة صفة العقد المصان باتفاق الطرفين عندما اعتمدت قبولهم ضمن مكرمة الجسيم لا بل منهم من اصبح على اهبة التخرج ؟!! ‬

‫هل يعقل توجيه مطالبات بمبالغ تجاوز بعضها ٤٥٠٠ دينار و عن سنوات سابقه ؟! و حرمانهم من التخرج اذا لم يتم دفع المبالغ ؟! ‬

‫لماذا عطلت الجامعة تنفيذ القانون اذن في الإعوام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ؟!‬



‫و اضاف في رده القانوني ان بيان الجامعة التي نجلّها كصرح أكاديمي وطني ، قد خالف قاعدة جوهرية مطبقة في أصول المحاكمات الاردنيه و تضمنها و تحميها معايير العدالة ، و هي " عدم جواز الأخذ بالسوابق القضائيه بأنها احكام مسلم بها دون تقاضي او انها واجبة التطبيق لأي حالة اخرى حتى و ان اعتبرتها الجامعه مشابهه " ‬



‫و قال أبو رمان ان الجامعة ايضا خالفت في بيانها قرار ديوان التشريع و الرأي و الذي فسر القانون بعدم جواز حرمان الطالبات حال زواجهن من حقهم بالجسيم !!‬



‫و ضرب مثلا" ان الجامعة الهاشمية قد استندت لقرار ديوان التشريع و الرأي و استمرت في منح طلبة الجسيم حقوقهم حتى بعد الزواج ،،، فلماذا اختارت جامعة البلقاء دون معظم الجامعات الحكومية الاخرى ان تأخد بقرار محكمة لحالة فرديه و ليست من سجلاتها اساسا و لم تتبع قرار ديوان التشريع و الرأي الواضح بذلك الخصوص ؟! ‬



‫و رد أبو رمان على ادعاء الجامعه بأن الحرمان شمل فقط ١٨ طالبة من اصل ١٩٠٠ طالب نتيجة ان زواجهم هو قبل الحصول على المقعد الجامعي ، بأنه مستمر في مطالبته حتى و لو أن طالبة واحدة تعرضت للظلم و ‬ذلك احقاقا" للعدل وانفاذا لسيادة القانون وحقوق الانسان والتي منها حق التعليم و الزواج و انصافا" للطلبه ولروح شهداء الوطن وللعسكريين الذين افنو اعمارهم في خدمة الوطن، و الذين يمثلهم بصفته التشريعيه و الدستوريه‬



‫مستغربا" في الوقت ذاته كيف تكيل الجامعه في بيانها بمكيالين و التي جعلت تاريخ الزواج قبل او بعد الحصول على المقعد الجامعي من شروط الاستحقاق او الالغاء ؟!! و كيف تفرض الجامعة مطالبات مالية بأثر رجعي على من انطبقت عليه الشروط سابقا" و تم قبوله على اساسها ؟!! ‬



‫و ختم بقوله ان الجبايه طالت الكثير من قوت المواطن ، الذي اصبح يأن تحت وطأتها ، و ان الصروح العلميه في الوطن هي المعقل الحصين الذي لن نسمح بأن يحرم منه ابناء المتقاعدين العسكريين من الدراسه لعدم قدرة ذويهم على دفع رسوم الجامعات ، بعد ان افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن عندما كانوا حماته و حرس حدوده و كانوا امننا و أماننا الذي نفاخر به ..‬



‫هذا و كان ابو رمان قد وجه نداءا الى الفريق الركن محمود الفريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة لإنصاف المتقاعدين العسكريين من قرار جامعة البلقاء الاخير..

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