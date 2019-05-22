حفل إفطار رمضاني لأيتام جمعية مخيم غزة بدعوة من جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم-انطلاقاً من حرص الجامعة على التواصل الدائم مع المجتمع المحلي في كل مناسباته الخاصة

والرسمية والخيرية نظمت دائرة الخدمات والنشاطات الثقافية في عمادة شؤون الطلبة حفل إفطار للأطفال الأيتام في الكافتيريا الرئيسة داخل الحرم الجامعي وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14/5/2019 برعاية عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر الكفاوين وحضور مدير الخدمات الطلابية السيد صبحي الخطيب ومشرف الخدمات الطلابية السيد صلاح الخوالدة .

وتأتي هذه الدعوة الرمضانية ضمن سلسلة حملات خيرية موجهة للأطفال الأيتام في المراكز والجمعيات الخيرية التي هي ضمن الأعمال التي تقوم بها جامعة فيلادلفيا في تعزيز الاتصال والتعاون مع المجتمع .

مؤكدين أهمية إدماج الأطفال الأيتام بالمجتمع وعدم إشعارهم بالنقص الناتج عن غياب أحد الأبوين ، بل على العكس من ذلك فهم قادرون على مواجهة حياتهم بكفاءة أكبر جراء الصعوبات التي يعانون منها في طفولتهم والمشقات التي ترافقهم في حياتهم .