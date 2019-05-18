الصرايرة يخاطب طلبة مؤتة الخريجين

وطنا اليوم- وجه الدكتور ظافر الصريرة رئيس جامعة مؤتة رسالة الى الطلبة الخريجين من الجامعة دعاهم فيها الى شق طريقهم نحو تحقيق مستقبلهم بالعلم والمعرفة وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

وهذا ما قاله عبر صفحته على الفيسبوك....أبنائي وبناتي الطلبة الأعزاء

نفتخر بكم وأنتم غرس مؤتة الطيب ،فالعلم سلاحكم، والوعي والانتماء للوطن سبيلكم، ومنكم اليوم من أنهى مرحلة هامة من حياته بالتخرج في الجامعة لينطلق نحو مرحلة جديدة في الحياة ، وجميعكم بعد التخرج رسل علم ومعرفة ويقين، فلتكن رؤيتكم وأنتم على مقربة من دخول باب من أبواب الحياة العملية (الصدق والإخلاص والوفاء )، ومن هنا أبارك لذويكم ،فهم من زرع وبذل الجهود المباركة في سبيل وصولكم إلى مراحل التخرج، وكذلك أدعو لزملائكم الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة نهاية فصل سعيدة، خاصة ونحن في هذة الأيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك، وهي فرصة لقضائها بين الأهل والأصدقاء في العبادة .

ختاما:حفظ الله الأردن منيعا عزيزا تحت ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم يحفظة الله ويرعاه.

د.ظافر يوسف الصرايرة