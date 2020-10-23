 وطنا نيوز -الفايز يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة
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الفايز يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة
التاريخ : 05-10-2020 02:25:57 المشاهدات: 895

وطنا اليوم-عمان:التقي رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في مكتبه اليوم الاثنين بدار مجلس الاعيان ،سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الاردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري ، وبحث معه العلاقات الاخوية الاردنية السعودية في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها.
وعبر رئيس مجلس الاعيان عن اعتزازه الكبير ، بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه هذه العلاقات الاردنية السعودية ،ووصفها بالتاريخية والمتجذرة والتي يحرص على تطويرها والبناء عليها باستمرار ، جلالة الملك عبدالله الثاني ، واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال الفايز ان العلاقات الاردنية السعودية ، علاقات راسخة ومتينة وتقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل، وقد تعززت عبر العقود الماضية ، وكانت دواما قائمة على التنسيق والتعاون ، وهي تنطلق من ثوابت واستراتيجيات تعزز مفهوم الامن المشترك والمصالح المشتركة. من جانبه هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة ،الفايز بمناسبة صدور الارادة الملكية السامية تعينه رئيسا لمجلس الاعيان .
واكد سعادة السفير على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والمستوى الرفيع الذي وصلت اليه بمختلف المجالات ، واشار الى انها علاقات كانت على الدوام ، تقوم على الاحترام المتبادل وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين


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