الفايز يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة

وطنا اليوم-عمان:التقي رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في مكتبه اليوم الاثنين بدار مجلس الاعيان ،سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الاردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري ، وبحث معه العلاقات الاخوية الاردنية السعودية في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها.
وعبر رئيس مجلس الاعيان عن اعتزازه الكبير ، بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه هذه العلاقات الاردنية السعودية ،ووصفها بالتاريخية والمتجذرة والتي يحرص على تطويرها والبناء عليها باستمرار ، جلالة الملك عبدالله الثاني ، واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال الفايز ان العلاقات الاردنية السعودية ، علاقات راسخة ومتينة وتقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل، وقد تعززت عبر العقود الماضية ، وكانت دواما قائمة على التنسيق والتعاون ، وهي تنطلق من ثوابت واستراتيجيات تعزز مفهوم الامن المشترك والمصالح المشتركة. من جانبه هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة ،الفايز بمناسبة صدور الارادة الملكية السامية تعينه رئيسا لمجلس الاعيان .
واكد سعادة السفير على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والمستوى الرفيع الذي وصلت اليه بمختلف المجالات ، واشار الى انها علاقات كانت على الدوام ، تقوم على الاحترام المتبادل وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين