الرئيسية | تحت القبة تشكيل 3 كتل في الكرك يشعل التنافس

وطنا اليوم-عمان:بدأ الحراك الانتخابي بالنشاط بشكل أكبر في الكرك ، وخصوصا بعد أن تم الاعلان خلال الأيام القليلة الماضية، عن تشكيل (3 كتل) انتخابية داخل المحافظة. اكتمال تشكيل قائمة الكرك

وتضم التاليه اسمائهم:

ألاستاذ أحمد عايد المعايطه

ألاستاذ أشرف علي الخرشه

الدكتور أيمن العمرو

الدكتور علي عبد السلام البطوش

الدكتور علي مدالله الطراونه

ألاستاذ سمير عدي البيايضه

ألاستاذ فايز العزازمه

ألاستاذ سامر حجازين

ألآنسه دعاء المواجده

قائمة (الثقة) وتضم كل من

١-الدكتور خالد الختاتنة

٢-السيدة بيداء الضلاعين

٣-السيد بسام القرالة

٤-الدكتور مالك القرالة

٥-السيد عامر الأغوات

٦-الأستاذ المحامي سهم الرواشدة

٧-الأستاذ المحامي علي العبيسات

٨-السيد زياد جنح

٩-السيد عوض المحادين

١٠-المهندس عزمي الزريقات

تشكيل كتله الكرامة والتي تضم: ١-معالي ايمن هزاع المجالي

٢-المهندس صايل الطراونه

٣-الدكتور غالب الصرايره

٤-الإعلامية سوسن عبد الحميد المبيضين

٥-المهندس حسام الكركي

٦-القاضي العشائري ابراهيم ابو الخيل

٧-السيد صفوان المعايطه

٨-النائب السابق المهندس هيثم زيادين الإعلان عن تشكيل قائمة "شيحان" من المرشحين التالية أسمائهم:

1- د. نايف عبدالجليل الحمايده.

2-الأستاذ المحامي حامد يوسف البديرات.

3- العقيد المتقاعد ثلجي عطية الحمايده.

4- السيد تركي سلامة الضرابعة.

5- السيد ابراهيم محمد العميريين.

6- د. نوفه سميح المواضية.

7-السيدة لينا سلامة الخمايسه.





















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