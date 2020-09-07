الرئيسية | تحت القبة رئيس وأعضاء مجلس الأعيان يؤدون اليمين الدستورية

وطنا اليوم-عمان:أدى رئيس واعضاء مجلس الأعيان اليوم الاربعاء اليمين الدستورية في احدى قاعات المجلس.

ويعقد مجلس الاعيان الجديد اجتماعه الاربعاء، في قاعات مجلس الأعيان لاداء اليمين الدستورية وانتخاب مكتبه الدائم ( النائبين والمساعدين ) سندا لأحكام الدستور.

ويتعذر على الأعيان عقد جلستهم داخل القبة كون جلساته متوقفة بسبب حل مجلس النواب.

وينتخب مجلس الأعيان في اجتماعه نائبين للرئيس ومساعدين.

وكانت صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلسي النواب والاعيان، واعادة تشكيل مجلس الاعيان برئاسة فيصل الفايز.

كما صدرت الإرادة الملكية بإعادة تشكيل مجلس الأعيان وتسمية فيصل الفايز رئيساً له، مكوّناً من 65 عضواً من بينهم 7 سيدات.

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