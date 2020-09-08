الرئيسية | تحت القبة قراءة بتشكيلة الأعيان .. 29 وزيراَ سابقاَ في المجلس الجديد

وطنا اليوم-عمان:بعد صدور الإرادة الملكية بإعادة تشكيل مجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، كشفت التشكيلة الجديدة عن وجود 29 وزيراً سابقا في المجلس الجديد وهم: 1. الدكتور رجائي صالح عيسى المعشر

2. جمال حديثة علي الخريشه

3. الدكتور صالح شفيق خليل ارشيدات

4. توفيق محمود حسين كريشان

5. طلال رشيد عبدالرحمن عريقات

6. مفلح حمد المنيزل الرحيمي

7. محمد عوده حسن نجادات

8. المهندس ناصر احمد عبدالكريم اللوزي

9. نايف سعود فارس القاضي

10. "محمد ناصر" سامي حسن جوده

11. الدكتور محمد جمعه عبدالله الوحش

12. الدكتورة علياء "محمد علي" حاتوغ بوران

13. الدكتور احمد ذوقان سالم الهنداوي

14. شراري كساب عبدالعزيز الشخانبه

15. الدكتور عاكف احمد مفلح الزعبي

16. رابحه عبدالفتاح بخيت الدباس

17. احمد فلاح باير طبيشات

18. مازن سليمان علي الساكت

19. الدكتور وجيه موسى عويس عويس

20. الدكتور ياسين محمد صايل الحسبان

21. المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزه

22. الدكتور اميه صلاح الدين طوقان

23. الدكتور إبراهيم مشهور حديثه الجازي

24. بسام سلامه موسى الحدادين

25. الدكتور نضال مرضي عبدالله القطامين

26. حسين هزاع بركات المجالي

27. الدكتور محمد حسين سعد المومني

28. المهندس مالك عطالله علاوي الكباريتي

29. الدكتور احمد علي عويدي العبادي

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