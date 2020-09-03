الرئيسية | تحت القبة تعرف على أسماء المغادرين لمجلس الأعيان

وطنا اليوم-عمان:صدرت اليوم الأحد الإرادة الملكية السامية بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله برئاسة رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز.

وغادر المجلس 44 عينا، وتاليا أسماء المغادرين: 1- عبدالله النسور 2- هاني الملقي 3- مروان الحمود 4- هشام الخطيب 5- عبدالرزاق طبيشات 6- منير صوبر 7- كمال برهم 8- منذر حدادين 9- تمام الغول 10- حيدر محمود 11- أمل الفرحان 12- نايف الحديد 13- محمد النجار 14- فايز الطراونة 15- عاطف التل 16- طاهر الشخشير 17- عادل بني محمد 18- حيا القرالة 19- يوسف الجازي 20- هشام الشراري 21- أيمن حتاحت 22- رضا الخوالدة 23- حماد المعايطة 24- نائل الكباريتي 25- يوسف القسوس 26- تغريد حكمت 27- زياد الحمصي 28- أحمد السويلميين 29- طلال الكوفحي 30- عمر المعاني 31- عبدالله الموسى 32- حسن ابو نعمة 33- خليل عثمان 34- غازي الطيب 35- توفيق الطوالبة 36- ظاهر الفواز 37- مناف حجازي 38- فيصل فياض 39- سوسن المجالي 40- غازي ابو حسان 41- هند الأيوبي 42- سمير عبدالهادي 43- محمد شاهين 44- ضحى عبدالخالق

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