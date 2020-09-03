 وطنا نيوز -تعرف على أسماء المغادرين لمجلس الأعيان
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تعرف على أسماء المغادرين لمجلس الأعيان
التاريخ : 27-09-2020 07:21:49 المشاهدات: 561

وطنا اليوم-عمان:صدرت اليوم الأحد الإرادة الملكية السامية بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله برئاسة رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز.
وغادر المجلس 44 عينا، وتاليا أسماء المغادرين:

1- عبدالله النسور

2- هاني الملقي

3- مروان الحمود

4- هشام الخطيب

5- عبدالرزاق طبيشات

6- منير صوبر

7- كمال برهم

8- منذر حدادين

9- تمام الغول

10- حيدر محمود

11- أمل الفرحان

12- نايف الحديد

13- محمد النجار

14- فايز الطراونة

15- عاطف التل

16- طاهر الشخشير

17- عادل بني محمد

18- حيا القرالة

19- يوسف الجازي

20- هشام الشراري

21- أيمن حتاحت

22- رضا الخوالدة

23- حماد المعايطة

24- نائل الكباريتي

25- يوسف القسوس

26- تغريد حكمت

27- زياد الحمصي

28- أحمد السويلميين

29- طلال الكوفحي

30- عمر المعاني

31- عبدالله الموسى

32- حسن ابو نعمة

33- خليل عثمان

34- غازي الطيب

35- توفيق الطوالبة

36- ظاهر الفواز

37- مناف حجازي

38- فيصل فياض

39- سوسن المجالي

40- غازي ابو حسان

41- هند الأيوبي

42- سمير عبدالهادي

43- محمد شاهين

44- ضحى عبدالخالق


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