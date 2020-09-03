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تعرف على أسماء المغادرين لمجلس الأعيان
وطنا اليوم-عمان:صدرت اليوم الأحد الإرادة الملكية السامية بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله برئاسة رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز.
1- عبدالله النسور
2- هاني الملقي
3- مروان الحمود
4- هشام الخطيب
5- عبدالرزاق طبيشات
6- منير صوبر
7- كمال برهم
8- منذر حدادين
9- تمام الغول
10- حيدر محمود
11- أمل الفرحان
12- نايف الحديد
13- محمد النجار
14- فايز الطراونة
15- عاطف التل
16- طاهر الشخشير
17- عادل بني محمد
18- حيا القرالة
19- يوسف الجازي
20- هشام الشراري
21- أيمن حتاحت
22- رضا الخوالدة
23- حماد المعايطة
24- نائل الكباريتي
25- يوسف القسوس
26- تغريد حكمت
27- زياد الحمصي
28- أحمد السويلميين
29- طلال الكوفحي
30- عمر المعاني
31- عبدالله الموسى
32- حسن ابو نعمة
33- خليل عثمان
34- غازي الطيب
35- توفيق الطوالبة
36- ظاهر الفواز
37- مناف حجازي
38- فيصل فياض
39- سوسن المجالي
40- غازي ابو حسان
41- هند الأيوبي
42- سمير عبدالهادي
43- محمد شاهين
44- ضحى عبدالخالق
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