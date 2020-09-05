الرئيسية | تحت القبة أعضاء مجلس الاعيان الجدد - أسماء

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان. وفيما يلي نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يعين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27 أيلول 2020م: دولة السيد فيصل عاكف الفايز دولة الدكتور معروف سليمان البخيت دولة السيد سمير زيد الرفاعي معالي الدكتور رجائي صالح عيسى المعشر معالي السيد جمال حديثة علي الخريشه معالي الدكتور صالح شفيق خليل ارشيدات معالي السيد توفيق محمود حسين كريشان معالي السيد طلال رشيد عبدالرحمن عريقات معالي السيد مفلح حمد المنيزل الرحيمي معالي السيد محمد عوده حسن نجادات معالي المهندس ناصر احمد عبدالكريم اللوزي معالي السيد نايف سعود فارس القاضي معالي السيد "محمد ناصر" سامي حسن جوده معالي الدكتور محمد جمعه عبدالله الوحش معالي الدكتورة علياء "محمد علي" حاتوغ بوران معالي الدكتور احمد ذوقان سالم الهنداوي معالي السيد شراري كساب عبدالعزيز الشخانبه معالي الدكتور عاكف احمد مفلح الزعبي معالي السيدة رابحه عبدالفتاح بخيت الدباس معالي السيد احمد فلاح باير طبيشات معالي السيد مازن سليمان علي الساكت معالي الدكتور وجيه موسى عويس عويس معالي الدكتور ياسين محمد صايل الحسبان معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزه معالي الدكتور اميه صلاح الدين طوقان معالي الدكتور إبراهيم مشهور حديثه الجازي معالي السيد بسام سلامه موسى الحدادين معالي الدكتور نضال مرضي عبدالله القطامين معالي السيد حسين هزاع بركات المجالي معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني معالي المهندس مالك عطالله علاوي الكباريتي معالي الدكتور احمد علي عويدي العبادي معالي السيد محمد يوسف الملكاوي سعادة السيد محمد صامد الرقاد سعادة السيد مصطفى البراري سعادة الدكتور مصطفى حمارنه سعادة السيد يوسف الشريدة سعادة السيد محمد سالم الشوابكة سعادة الدكتورة رائدة القطب سعادة السيدة هيفاء النجار سعادة السيد محمود حسين أبو جمعه سعادة السيد زياد محمد القرعان سعادة السيد عيسى حيدر مراد سعادة السيد صخر دودين سعادة السيد خالد عاطف أبو العز سعادة السيد مروان قطيشات سعادة الدكتور هايل عبيدات سعادة السيد مخيمر أبو جاموس سعادة الدكتور طلال الشرفات سعادة السيد سمير جميل مصاروة سعادة السيدة احسان بركات سعادة السيد عبدالرحمن العدوان سعادة السيد توفيق يوسف الحلالمه سعادة السيد فاضل الحمود سعادة السيد مصطفى عبدربه البزايعة سعادة السيد خير الدين إسماعيل هاكوز سعادة السيد جمال الشوابكة سعادة السيد احمد محمود الهباهبة سعادة السيد ماجد خليفة المقابلة سعادة السيدة غادة ميشيل بشوتي سعادة السيد سمير صابر بينو سعادة السيدة نايفه منور الزبن سعادة المهندس عبدالرحيم البقاعي سعادة السيد مدالله الطراونة سعادة السيد اكريم سليم العوضات وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيساً لمجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27/9/2020م. وفيما يلي نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يعين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيساً لمجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27/9/2020م".

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