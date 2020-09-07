وطنا نيوز -"المستقلة للانتخاب" تغلق مقر أحد راغبي الترشح في الزرقاء

الرئيسية | تحت القبة "المستقلة للانتخاب" تغلق مقر أحد راغبي الترشح في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أعلن الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن الهيئة أغلقت مقر احد راغبي الترشح عن الدائرة الأولى في محافظة الزرقاء لمخالفته التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.

واوضح ان الهيئة ومن خلال الجولات التفتيشية لمراقب الدعاية الانتخابية في الدائرة الاولى لمحافظة الزرقاء وبالتعاون مع الجهات الأمنية ومندوب اللجنة التنسيقية في الأمن العام تعاملت على الفور مع الملحوظة الواردة اليها والمتعلقة بفتح راغب الترشح مقرا انتخابيا مخالفا لقانون الانتخاب واوامر الدفاع حيث تم استدعاءه للمركز الأمني لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقه.

وبين المومني ان هذا الإجراء يأتي في اطار حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على متابعة كل ما يرد اليها وما ترصده كوادرها من شكاوى ومخالفات من خلال لجنة المتابعة الخاصة برصد الدعاية الانتخابية لتحقيق العدالة والشفافية والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين وتطبيق سيادة القانون.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر