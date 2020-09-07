الرئيسية | تحت القبة توقيف مرشح للانتخابات بعد وعود مالية عبر الفيسبوك

وطنا اليوم-عمان:أوقف المدعي العام المعين للنظر بقضايا الانتخاب في إقليم الشمال القاضي خلدون الحسين أحد المرشحين للانتخابات النيابية في اربد 14 يوما على ذمة التحقيق.

ووجه المدعي العام للمرشح تهمة جناية نشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم تعدات مالية لاقامة مشاريع من شأنها ان تؤثر على إرادة الناخبين خلافاً لاحكام المادة 59 من قانون الانتخاب.

ووفق مصادر فان المرشح كان قد نشر عبر صفحته على الفيسبوك تعهدات بإقامة مدينة ترفيهية متكاملة مجانية للمواطنين في اربد بقيمة مليون دينار وذلك على نفقته الخاص، كما تعهد بدعم المراكز الرياضية.

يشار الى انه وفي حال ثبوت تلك التهمة فان عقوبتها وفقا للقانون هي الأشغال المؤقتة من 3 سنوات الى 7 سنوات.

وبحسب مصادر فان توقيف المرشح جاء عقب بلاغا من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

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