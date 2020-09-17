الرئيسية | تحت القبة المال الأسود يبدأ بالتدخل في انتخابات النواب

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير الإعلام والاتصال، رئيس لجنة المخالفات في الهيئة المستقلة للانتخاب، شرف أبو رمان، أن الهيئة تعاملت حتى اليوم مع 144 شكوى انتخابية منها ما يتعلق بمخالفات الدعاية الانتخابية.

وأضاف في تصريحات لـ أمن إف إم أن هذه المخالفات تتم من خلال التواصل مباشرة مع المرشح وإزالة مظاهر المخالفة، وكذلك متابعة 28 شكوى ورصد حالات الاستخدام الفاسد للمال في الانتخابات من بينها إحالة 4 حالات إلى الادعاء العام و3 حالات تم تحويلها إلى الأجهزة الأمنية المختصة لمتابعتها حيث تم فجر الخميس تحويل قضية للأجهزة الأمنية تتعلق بالمال الفاسد بعد شكاوى وصلت للهيئة .

وقال أبو رمان إن القانون غلظ العقوبات على التعامل مع المال الفاسد في الانتخابات، والمشرع الأردني كان واضحاً في التعامل مع مثل هذه المخالفات وهو التأثير على الناخب .

وأوضح أن إجراءات العملية الانتخابية بذاتها تحد من استخدام المال الفاسد بمنظومة متكاملة من ضمانات النزاهة تصل إلى سرية الاقتراع بحيث لا يستطيع الراشي أن يعلم بأي حال من الأحوال بأن المرتشي قد منحه هذا الصوت " من خلال منع التصويت الأمي ، ويمنع التكرار في التصويت كما يمنع التأشير على ورقة الاقتراع بحيث يكشف من هو الناخب " وكذلك منع التصوير، مشيراً الى أن الرسالة هي أن العملية الانتخابية ليست عملية بيع وشراء الأصوات الانتخابية بل هي عملية ديمقراطية بهدف الوصول إلى مجلس نيابي قوي .

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