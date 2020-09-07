الرئيسية | تحت القبة اعتقال 25 شخصا من المتاجرين بالأصوات الانتخابية في الرصيفة

وطنا اليوم-عمان:القت شرطة الرصيفة القبض على خمسة وعشرين شخصا يتاجرون بالأصوات لصالح احد المرشحين، وتم تحويل جميع المتهمين الى مدعي عام الرصيفة .

وجاءت عملية القاء القبض على المتورطين في اعقاب شكوى وصلت الشرطة تفيد بوجود عمليات واسعة لشراء وبيع الاصوات في احد المقرات الانتخابية حيث تمكنت الاجهزة الامنية من عمل كمين محكم وتم ضبط المعنيين بالعملية بالجرم المشهود وبالتحقيق معهم تبين انهم يقومون بشراء الاصوات لصالح احد المرشحين .

وحسب اقوال المتهمين التي وردت في محاضر التحقيق فانهم كلفوا بشراء الاصوات مقابل عشرين دينارا للصوت الواحد ولصالح احد المرشحين حيث كانوا يقومون باحضار الراغبين بشراء اصواتهم ويقوموا بحلف اليمين ويتم تصوير الشخص وهو يقوم بحلف اليمين وبعد ذلك يدفعوا لهم المبلغ.

وضبطت الشرطة في مقر المرشح كشوفات باسماء الاشخاص الذين تم شراء أصواتهم واجهزة حاسوب متبث عليها هذه الاسماء وصورهم وهم يقسمون على القران الكريم .

وعلم ان المرشح المتهم بشراء الاصوات كان يقوم بالتركيز على الشباب بين عمر 18-22 عاما والنساء حيث كان شكل فريقا متكاملا وكان الفريق يقوم بجولات من اجل جمع الاصوات على ان يكون الدفع في مقر المرشح .

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