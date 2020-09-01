 وطنا نيوز -أسافين ومال اسود والهيئة تحقق مع نواب حاليين
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
أسافين ومال اسود والهيئة تحقق مع نواب حاليين
التاريخ : 01-09-2020 10:59:34 المشاهدات: 1272

وطنا اليوم-عمان:استدعت الهيئة المستقلة للانتخاب  عدداً من النواب الحاليين اثر شكاوى مال سياسي او رصد الهيئة لمخالفات دعاية انتخابية لهم

وقامت الهيئة بالتحقيق مع هؤلاء النواب، الذين يتراوحون بحدود العشرة، وسماع افاداتهم

فيما وجدت التحقيقات، أن شكاوى كيدية (أسافين انتخابية) بين مرشحين ببعضهم

وأكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، الدكتور خالد الكلالدة، أن الهيئة تلقت عشرات البلاغات حول قضايا المال السياسي “الأسود”، حيث تتمّ دراستها للتحقق منها

وقال الكلالدة إن الهيئة أحالت ثلاث قضايا للادعاء العام، فيما يجري الآن تحويل قضية رابعة إلى المحكمة

ولفن إلى أن الهيئة تتحقق من البلاغات بطرقها الخاصة لتتأكد أنها ليست كيدية وأنها حقيقية، قبل تحويلها للقضاء


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق