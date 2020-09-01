أسافين ومال اسود والهيئة تحقق مع نواب حاليين

وطنا اليوم-عمان:استدعت الهيئة المستقلة للانتخاب عدداً من النواب الحاليين اثر شكاوى مال سياسي او رصد الهيئة لمخالفات دعاية انتخابية لهم

وقامت الهيئة بالتحقيق مع هؤلاء النواب، الذين يتراوحون بحدود العشرة، وسماع افاداتهم

فيما وجدت التحقيقات، أن شكاوى كيدية (أسافين انتخابية) بين مرشحين ببعضهم

وأكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، الدكتور خالد الكلالدة، أن الهيئة تلقت عشرات البلاغات حول قضايا المال السياسي “الأسود”، حيث تتمّ دراستها للتحقق منها

وقال الكلالدة إن الهيئة أحالت ثلاث قضايا للادعاء العام، فيما يجري الآن تحويل قضية رابعة إلى المحكمة

ولفن إلى أن الهيئة تتحقق من البلاغات بطرقها الخاصة لتتأكد أنها ليست كيدية وأنها حقيقية، قبل تحويلها للقضاء