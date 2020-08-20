الرئيسية | تحت القبة انتهاء فترة الاعتراض على جداول الناخبين باستثناء عمان والزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الجمعة انتهاء فترة الاعتراض على جداول الناخبين الاولية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، باستثناء محافظتي عمان والزرقاء فقد تم ترحيل الاعتراضات على الذات الى يوم السبت الموافق 29/8/2020 بسبب اعلان فرض حظر التجول في هاتين المحافظتين.

واستنادا لأحكام الفقرة (ط) من المادة (4) من قانون الانتخاب من مجلس النواب فإنه يحق للناخب الاعتراض على الآخرين خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول مرفقا البينات اللازمة.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد استعرض طلبات الاعتراضات على الغير والتي بلغ عددها ( 740 ) اعتراضا حيث قبل المجلس ( 677 ) طعنا ورفض ( 63 ) طعنا بعد أن تمت دراستها بشكل مستفيض.

وبحسب قانون الانتخاب فإن قرارات الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا الخصوص قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصاتها على ان تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها قلم المحكمة ويكون قرارها قطعيا.

اما عدد طلبات الاعتراضات على الذات ليوم الجمعة فقد بلغ ( 2737 ) طلبا، في حين أن إجمالي عدد طلبات الاعتراض المقدمة بلغ ( 28527)طلبا.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد عرضت على موقعها الالكتروني وفي مقار لجان الانتخاب واماكن حددتها الهيئة جداول الناخبين الاولية للانتخابات النيابية المقبلة في الرابع عشر من شهر آب الحالي، وذلك استنادا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.

يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2020 موعدا للاقتراع للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر