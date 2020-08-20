الرئيسية | تحت القبة تمديد الاعتراض على جداول الناخبين إلى السبت في حال حظر الجمعة

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، عن ترحيل اليوم الاخير من فترة الاعتراض على جداول الناخبين الاولية الى يوم السبت في حال قررت الحكومة حظرا شاملا للتجول يوم الجمعة المقبل.

وقال الكلالدة إنه إذا قررت الحكومة إعلان الجمعة حظر تجوال شامل، فإنّ الهيئة ستقوم بترحيل اليوم الرابع عشر من أيّام الاعتراض ليوم العمل الذي يليه وهو السبت 29 آب، وبذلك يكون آخر أيّام الاعتراض قبل البدء بمرحلة الفصل التي تقوم عليها دائرة الأحوال المدنية.

وأضاف أن جداول الناخبين تعرض لمدة أسبوع استناداً للمادة (4-و) من قانون الانتخاب، وفي اليوم الثاني يحق للناخب الاعتراض ولمدة 14 يوماً كما نص عليها القانون (4-ز)، وبالتالي يمكن ضمان حق الناخبين بالاعتراض حتى اليوم الرابع عشر، والذي سيكون السبت المقبل اذا فرض حظر شامل الجمعة.

وأضاف الكلالدة أنّ الترحيل وجب في ظلّ الظروف القاهرة، وفي حال أعلن القرار بحظر التجوال يوم الجمعة، فسيتم تقليص عدد أيّام الفصل التي تقوم به دائرة الأحوال المدنية إلى 13 يوماً بدءًا من يوم الأحد 30 آب القادم.

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